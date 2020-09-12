  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Aktüel

Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 07:36:36 -
Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde 9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Yangına 4 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel müdahale ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...
Gündem

Çarpıcı Doğu Akdeniz açıklaması: Çatışma çıkarsa...

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Doğu Akdeniz ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan’la çatışma ihtimalinin de çözüme ulaşma ihtimalinin de..
Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar
Dünya

Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Litvanya Parlamentosu, günlerdir olayların devam ettiği Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı ‘ülkenin seçilmiş lideri' olara..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı