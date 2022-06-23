Adana'daki hastanede büyük ahlaksızlık! Utanmadan bir de kendini savundu

Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, şüpheli hemşire Nardane B.'yi (48), 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

15 doktor adına talep oluşturdu

Yapılan çalışmada zanlının, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına söz konusu ilaçlar için talep oluşturduğu, daha sonra da hastanenin eczanesine gidip başka bir hemşirenin adını ve imzasını kullanarak ilaçları aldığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca kanser hastası olmayan hastalara da kanser ilacı yazdığı belirlendi. Zanlı, aldığı ilaçları suç ortakları Levent E. ile Cem B.'ye verdiği, bu kişilerin de yasadışı yollardan satış yaptığı saptandı. Ayrıca zanlının bu işlemler karşılığında da 500 ila bin 500 lira arasında komisyon aldığı öne sürüldü.

Utanmadan kendini savundu

Bir hastane görevlisinin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettişin görevlendirildiği, yapılan incelemenin ardından zanlının bir aile sağlığı merkezine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, zanlının suç ortaklarının da bir süre önce gözaltına alınıp, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı belirtildi.

Zanlı Nardane B., emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurdane B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.