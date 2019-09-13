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Adana'daki FETÖ/PDY davası

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı sanığın yargılanmasına başlandı

13 Eylül 2019 Cuma 18:29
Adana'daki FETÖ/PDY davası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısı tutuklu sanık hakim karşısına çıkarıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Rıfat K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirtti, komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadığını savundu.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını iddia eden sanık Rıfat K. ''Hakkımdaki gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben FETÖ'ye himmet vermedim. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' savunmasında bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanık Rıfat K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik hususların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:29
  1. dijital materyal
  2. erteleme
  3. FETÖ/PDY davası
  4. Savunma

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