Adana'daki DEAŞ operasyonu Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 27 Ağustos'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve örgütü meşru gösterdiği ileri sürülen kişilere yönelik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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