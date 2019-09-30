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Adana'daki bombalı saldırının failleri belli oldu

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı polis aracına yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi 2 teröristin kimliği belirlendi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
Adana'daki bombalı saldırının failleri belli oldu

Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu.

Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı.

Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
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