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Adana'da yüzme bilmiyor ama... Nehre düşen adamı böyle kurtardı

Seyhan Nehri'ne düşen ve alkollü olduğu belirtilen kişi, parkta sulama işi yapan Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanı tarafından kurtarıldı.

21 Eylül 2018 Cuma 08:13
Adana'da yüzme bilmiyor ama... Nehre düşen adamı böyle kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesi Merkez Park'ta ağaçları ve çiçekleri sulayan belediye çalışanı Mehmet Nuri Bele, bir kişinin Girne Köprüsü üzerinden Seyhan Nehri'ne düştüğünü fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Bu sırada köprünün üstüne çıkan Bele, elindeki hortumu suda çırpınan kişiye uzatarak tutunmasını sağladı. Bele, hortumdan tutan kişiyi nehrin kıyısına kadar çekerek diğer çalışanlarla sudan çıkarttı. 

Alkollü olduğu belirtilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Mehmet Nuri Bele, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında parkta çiçekleri suladığını belirterek, "Suda birinin çırpındığını görünce yüzmede bilmediğimiz için hemen polise haber verdik. Onlar gelene kadar sulamada kullandığımız hortumu adama uzattık. Hortumu tutunca yavaş yavaş çekerek kıyıya kadar getirdik." dedi. 

Polis, boğulma tehlikesi geçiren kişinin kimliğini tespit etmek ve yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 08:13
  1. Adana
  2. boğulma

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