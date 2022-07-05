  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adana'da yürek yakan haber
Gündem

Adana'da yürek yakan haber

Adana'da 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan gencin sulama kanalında cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2022-07-05 16:01:00 -
Adana'da yürek yakan haber

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuklar, balık tutmak için suyu kesilen sulama kanalına girdi. Sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sulama kanalına giren su altı polisi, erkeğe ait cesedi kıyıya çıkardı. Çevredekilerin cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışması dikkat çekti.

İlk incelemede cesedin, pazar günü ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Kılıç'a (15) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada Kılıç'ın, serinlemek için Aydınlar Mahallesi'nde sulama kanalına girdiği ve akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23