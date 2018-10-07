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Adana'da yön levhasına çarpan jip alev aldı

Ercüment Erdoğan idaresindeki 33 F 4174 plakalıjip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak,merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı ile yan yol ayrımındaki yöne levhasınaçarptı.

07 Ekim 2018 Pazar 08:46
Adana'da yön levhasına çarpan jip alev aldı

Kazada sürücü Erdoğan yara almazken, jipin yanmaya başlaması üzerine  olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle  götürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 08:46
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