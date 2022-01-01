  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da yeni yılın ilk kavgasında kan aktı!
Yerel

Adana'da yeni yılın ilk kavgasında kan aktı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde yeni yılın ilk dakikalarında 'yan bakma' meselesinden dolayı yaşanan bıçaklı kavgada bir genç suratından yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 03:04:00 -
Adana'da yeni yılın ilk kavgasında kan aktı!

Adana’da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için cadde üzerinde eğlenen iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Suratından bıçaklanarak yaralandı

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gerçekleştiren şüpheliler ise genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Yaralı genç sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay