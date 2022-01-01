Adana'da yeni yılın ilk kavgasında kan aktı!

Adana’da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için cadde üzerinde eğlenen iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Suratından bıçaklanarak yaralandı

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gerçekleştiren şüpheliler ise genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Yaralı genç sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.