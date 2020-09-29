  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da yankesicilik şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı
Aktüel

Adana'da yankesicilik şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:07:38 -
Adana'da yankesicilik şüphelisini güvenlik kamerası yakalattı

ADANA (AA) - Adana'da, minibüsteki yolcunun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, başka bir aracın güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Ömer Öz (32), merkez Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki durakta minibüse bindikten kısa süre sonra cep telefonunun çalındığını fark etti.

Öz'ün durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekip, bir otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden olayın şüphelisinin yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Ömer K. (42) olduğunu belirledi.

Zanlı Ömer K, Yenibey Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüse binen Ömer Öz'ün arkasından bir kişinin yaklaşması ve kısa süre sonra zanlının minibüse binmeyip elinde cep telefonuyla bölgeden uzaklaşması yer alıyor. Kamera kaydında, telefonunun cebinde olmadığını fark eden Öz'ün, araçtan inip çevresini kontrol etmesi de görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler

Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 3 Mig-29 savaş uçaklarının İran'dan havalanarak Karabağ'da alçak uçuş yaptığı iddia edildi.
Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler
Dünya

Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu...
Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili
Gündem

Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) başkanlığına, Ermenilerin 'soykırım' yalanını savunup Türkiye'yi suçlayan, terör örgütü PKK'nın elebaşısı A..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay