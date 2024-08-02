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Gündem Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü
Gündem

Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü

Yeniakit Publisher
2024-08-02 18:01:00 -

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

 Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Adana Kozan'da orman yangını
Adana Kozan'da orman yangını

Yerel

Adana Kozan'da orman yangını


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