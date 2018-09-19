Adana’da 'yan bakma' kavgasında boğazından bıçaklanarak öldürüldü

İddiaya göre, akşam saat 20.15 sıralarında Ali Rıza Dugan arkadaşlarıyla birlikte yürürken, karşı yönden gelen Cumali Deniz Görür ve Mehmet Yontar isimli şahıslarla yan bakma meselesi yüzünden tartıştı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri bıçak çıkartıp Dugan’ı boğazından bıçakladı. Dugan, bıçaklanınca sendeleyip geri geri giderken arkadaşları ona yardım etmek istedi. Olayı gerçekleştiren kişi ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

Yaralanan Dugan bir süre sonra yere eğilip daha sonra da düştü. Zanlılar ise bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. Bu anlar ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ali Rıza Dugan arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olaydan sonra çalışma başlatan polis, zanlılardan Cumali Deniz Görür’ü gözaltına aldı. Görür, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Dün ise olaya karışan zanlılardan Mehmet Yontar, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı nöbetçi mahkemeye sevk edildiği sırada boğazından bıçaklanan Dugan’ın hayatını kaybettiği haberi geldi. Zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Hayatını kaybeden Dugan ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.