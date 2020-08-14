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Aktüel

Adana'da uyuşturucu ticareti şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:08:44 -
Adana'da uyuşturucu ticareti şüphelilerine 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen iki zanlı hakkında, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuksuz şüpheliler H.A. ve E.B. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler H.A. ve E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında, H.A. ve E.B'nin üzerinden parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu belirtilen iddianamede, H.A. ve E.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen H.A. ve E.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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