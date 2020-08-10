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Aktüel

Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 3 yıl 10 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:51:22 -
Adana'da uyuşturucu ticareti davasında yargılanan sanığa 3 yıl 10 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanıktan biri 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.O. ve B.Ş. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak F.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, sanık B.Ş'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık F.O, savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Sanık B.Ş. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.O'yu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

B.Ş'nin ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.


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