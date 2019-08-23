Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Evde yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ile bir kalaşnikof ve 3 tabanca bulundu.23 Ağustos 2019 Cuma 10:24
Adana'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 50 gram esrar ile bir kalaşnikof ve 3 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeuyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce evde yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar, bir kalaşnikof ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O. tutuklandı, Emin D. ise serbest bırakıldı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
YORUM YAZ