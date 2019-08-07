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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:17
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 binuyuşturucu hap olduğu belirlendi. 

Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:17
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  2. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi
  3. Narkotik dedektör köpek
  4. Fatih Mahallesi
  5. Seyhan ilçesi
  6. Adana
  7. nöbetçi sulh ceza hakimliği
  8. uyuşturucu madde ticareti

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