Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı
ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, adresleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenledi.
Evlerde narkotik köpeğiyle arama yapıldı, bu sırada bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.