  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:13:48 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 50 gram eroin, 2,65 gram sentetik uyuşturucu ve 23 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan E.A. (43) tutuklandı, S.Y. (38), Y.B.K. (20), E.B. (21) ve M.H. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı