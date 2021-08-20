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Yerel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Yerel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 14:15:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Polis, ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramada, 1216 gram esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlı emniyete götürüldü.

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