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Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:05:29 -
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli yakalandı, adreslerde 1346 uyuşturucu hap, 1 kilo 800 gram esrar, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Bu arada operasyona ilişkin polisin kaydettiği görüntüler basınla paylaşıldı. Görüntülerde, ekiplerin bir evde güvercinlerin beslendiği alanda poşetlerde uyuşturucu madde bulduğu görülüyor.

Kayıtlarda kamyonetin kasa bölümüne gizlenen sentetik uyuşturucunun narkotik dedektör köpeği yardımıyla bulunması yer alıyor.

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