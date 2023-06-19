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Yerel Adana'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 09:56:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 2 bin 296 uyuşturucu etkili hap ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bunun üzerine ekipler, ikametteki Özgür B. ve Barış B'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Uygulama Noktası'nda durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde 362 gram esrar bulundu.
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Uyuşturucuyla ilgili yolculardan Fatih B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Özgür B. ve Barış B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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