Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi cezaevine gönderildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda A.Ç. isimli şahsın ev ve tarlasında 5 kilo 902 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 275 kök kenevir bitkisi ile 3 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.