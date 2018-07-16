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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi cezaevine gönderildi

Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi cezaevine gönderildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi’nde düzenlediği operasyonda A.Ç. isimli şahsın ev ve tarlasında 5 kilo 902 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 275 kök kenevir bitkisi ile 3 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç. jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
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