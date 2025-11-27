Adana’da ulaşımda büyük çöküş! Sayıştay raporu vahim tabloyu ortaya koydu

Sayıştay, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş.'nin nasıl iflas noktasına getirildiğini raporladı.

Geniş bir faaliyet alanı olan şirketin, halihazırda personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ve belediyenin ürettiği ekmeğin dağıtım hizmetlerini yürüttüğü belirtildi. 6 bin 498 çalışanı olduğuna dikkat çekilen raporda, şirket sermayesinin yıllar itibarıyla gerçekleşen zararlar nedeniyle karşılıksız kaldığı vurgulandı. Raporda, şirketin 'borca batık' durumda olmasına rağmen, yönetimin Türk Ticaret Kanunu'na göre yapılması gereken işlemlerin yapılmadığı bildirildi.

ADRESE TESLİM İHALE

Kötü bir duruma sokulduğu vurgulanan Ulaşım A.Ş.'nin, dönem net zararının 2022 yılında 48 milyon 822 bin 922 lira olduğuna dikkat çekilen raporda, 2023 yılında zararın yüzde 127.01'lik artışla 110 milyon 836 bin 590 liraya, 2024 yılında da yüzde 74.96'lık artışla 193 milyon 921 bin 135 liraya ulaştığına dikkat çekildi. Şirketin 3 yılda 356 milyon lira zarar ettiği belirtildi. Şirket yönetim kurulu üyelerinden bazılarının, yönetim kurulu toplantılarına katılmadığı halde huzur hakkı aldığı tespit edildi. 2024 yılında personele 'koruyucu gıda yardımı' kapsamında 2 milyon 262 bin 400 liralık mal alımının, tek seferde ihale yoluyla temin edilmek yerine, doğrudan temin yöntemiyle yapılarak adrese teslim edildiği öne sürüldü.

