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Adana’da ucuz meyve ve sebze kuyruğu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında açılan ve Türkiye’nin en ucuz ürünlerinin satıldığı tanzim satış mağazasına Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:47
Adana’da ucuz meyve ve sebze kuyruğu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında açılan ve Türkiye’nin en ucuz ürünlerinin satıldığı tanzim satış mağazasına Adanalılar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ucuz meyve ve sebze satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.


Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’ndeki biberciler pazarında açılan tanzim satış mağazasında patates, soğan, ıspanak ve domatesin 2 liradan, salatalığın 3, yeşil biberin 4, limon ve portakalın 1, patlıcanın 4 buçuk liradan satılıyor. Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Yeni Adana İmar Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Emre Dayanıklı, tanzim satış mağazasının 3’üncü gününde büyük ilgiyle devam ettiğini belirterek, "Sabahtan beri yoğun bir kalabalık var. Her gün saat 10.00’da başlıyoruz, akşam 18.00’e kadar satışlara devam ediyoruz. Mağazalarımızda patates ve soğan günde 3’er ton, biber ve domates yaklaşık 2 ton, salatalık ve elma da 1’er ton satılıyor. Önümüzdeki hafta Adana’da 4 tane daha tanzim satış mağazalarımızı açmış olacağız" diye konuştu.


Tanzim satış mağazasından alışveriş yapmak için gelen Adnan Aydın isimli vatandaş, torbalarını pazarın 4’te 1’i fiyatına doldurabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Aydın, "200 liraya dolduracağımız arabayı, 50 liraya dolduruyoruz. Pazarda fiyatlar 3 katı. Her zaman gelirim, hiç zoruma gitmeden 1 saat de beklerim. Pazarda da ucuz sebze bulabilmek için geziyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah her mahallede böyle mağazalar açılır" dedi.


Ucuza meyve ve sebze satın alabilmek için kuyruğa giren Cennet Boyuneğmez ise uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Fiyatlar güzel, hesaplı. Pazarda domates ve patates 4-5 liradan aşağı satılmıyor. Buraya pazardan geldim. Fiyatlar arasında büyük fark var. Domatesi 2 liradan, elmayı 1 buçuk liradan alıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ................33 dk önce
    Bakın bakın halciler..çok kazanacağız hırsınız bakın nelere sebep veriyormuş..Sizler pişkin pişkin sadece yine devlete suç atarsınız. İnsanların artık çok kazanma hırsı bitsinn..Ülkemin hç bir yerinde %100 karlılıkla ticaret olmasın...Alamayacak insanları da düşünerek fiyat belirleyin.

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