Adana'da trenin çarptığı kişi vefat etti
Adana'da raylardan karşıya geçmek isterken yük treninin çarptığı kişi olay yerinde can verdi.
Adana'da raylardan karşıya geçmek isterken yük treninin çarptığı kişi olay yerinde can verdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Erdil Yılmaz'a Mersin istikametinden gelen yük treni çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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