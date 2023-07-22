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Yerel Adana'da trenin çarptığı kişi vefat etti
Yerel

Adana'da trenin çarptığı kişi vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-07-22 09:57:00 -
Adana'da trenin çarptığı kişi vefat etti

Adana'da raylardan karşıya geçmek isterken yük treninin çarptığı kişi olay yerinde can verdi.

Adana'da raylardan karşıya geçmek isterken yük treninin çarptığı kişi olay yerinde can verdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde tren raylarından karşıya geçmek isteyen Erdil Yılmaz'a Mersin istikametinden gelen yük treni çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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