Adana'da trafik kazası! Yaralılar var Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobil, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünün karıştığı kaza 4 kişi yaralandı. Şabidin Karaoğlu'nun kullandığı hafif ticari araç, Kabasakal Mezarlığı yakınlarında, önce Aziz Özden idaresindeki otomobil ile çarpıştı, daha sonra yolcu indiren Ercan Akdeniz idaresindeki şehir içi yolcu minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü Özden ile yanındaki Muhammet Ateş,Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKURekiplerince kurtarılıp ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Karaoğlu ile beraberindeki Zübeyde Zeren de ambulansla hastaneye götürüldü.

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