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Adana’da trafik kazası! 'Dayı beni duyuyor musun, bana bak'

Alkollü sürücü kullandığı hafif ticari araç ile önünde seyreden elektrikli bisiklete çarptı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:04
Adana’da trafik kazası! 'Dayı beni duyuyor musun, bana bak'

Kaza, Seyhan İlçesi Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansın Noyan Sensalıver (28) kullandığı 01 BIZ 96 plakalı hafif ticari aracı ile önünde seyreden plakası olmayan Murtaza Öncü’nün (48) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Öncü çarpanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Kaçmaya çalışan sürücü 153 promil alkollü çıktı 

Hafif ticari araç sürücü Sensalıver, kazanın ardından aracından inip olay yerinden kaçmaya başladı. Kaza yerine yakın olan yunus ekipleri sürücü Sensalıver’i kıskıvrak yakaladı. Trafik polisleri Sensalıver’e yaptığı alkol testinde, 153 promil alkollü olduğunu belirledi. Ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alınarak Şehit Erdoğan Çıtak Yarbaşı Polis Merkezine götürüldü. 

Kaza yerinde bulunan bir vatandaş, yerde kanlar içerisinde yatan Murtaza Öncü’nün bilincini kaybetmemesi için elinde geleni yaptı. Ambulans gelene kadar ismi öğrenilmeyen vatandaş Öncü’ye,” Dayı beni duyuyor musun, bana bak. Sakin ol ambulans geliyor. Dayı sakin ol sıkma kendini” dedi. Öncü daha sonra ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan Öncü’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:04
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