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Aktüel

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

2020-04-18 01:36:05 -
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesine Fazlı Mete Bulvarı üzerinde Tuğçe Özoğlu yönetimindeki 01 AEG 471 plakalı otomobil ile Ertan Aslan idaresindeki 06 JG 290 plakalı araç çarpıştı.

Kazada yaralanan Özoğlu ve Aslan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan ötürü yol kısmen trafiğe kapanırken, olay yerine çağrılan çekici ile iki otomobilde olay yerinden kaldırıldı.

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