0553 313 94 23

Adana’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
Adana’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 01 RU 829 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi’nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Celal ve Hürü Şahin çiftine çarparak devrildi. Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ile yanındaki İsmet Gök yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cesetleri Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Çiftin cenazesi daha sonra Çulluuşağı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkentte iş adamına araç içinde infaz
    1. Başkentte iş adamına araç içinde infaz
    2. Borsa günü yükselişle tamamladı
    3. Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve..
    4. Annelere buraya! Çocuklarınızı..
    5. Depremlerin ardından korkutan..
    6. İneği ölen yaşlı kadına Vali..
    7. Sparta Prag-Trabzonspor
    8. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    9. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    10. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    11. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    12. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    13. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    14. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    15. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    16. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    17. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    18. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    19. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    20. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    21. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    22. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    23. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    24. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    25. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    26. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    27. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    28. Çocukların piknik sevinci
    29. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    30. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!