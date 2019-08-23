Adana'da torbacının evine yapılan baskında cephanelik ele geçirildi!
Torbacı diye tabir edilen sokak satıcısının evine gerçekleştirilen baskında 9 kilo 50 gram esrar, 1 uzun namlulu silah ve 2 otomatik tabanca ele geçirildi.23 Ağustos 2019 Cuma 10:59
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 1 uzun namlulu silah ve 3 adet otomatik tabanca bulundu. Halil O. ve Emin D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil O., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUM YAZ