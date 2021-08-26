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Gündem Adana'da torbacı operasyonu! Gözaltına alındılar
Gündem

Adana'da torbacı operasyonu! Gözaltına alındılar

Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonun 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 10:23:00 - 2021-08-26 10:23:31
Adana'da torbacı operasyonu! Gözaltına alındılar

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu torbacılık yaptığı öne sürülen 11 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından polis, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti.

Önceden belirlenen adreslere şafak vakti, Özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Ekipler, demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde, özel eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yaptı.

Eş zamanlı baskınlar sonucu haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 9'ui yakalandı. Aramalarda ise 7 kök Hint keneviri, reçeteye tabi 6 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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