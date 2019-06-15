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Adana'da torbacı operasyonu: 5 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Adana'da "torbacı" diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 08:56
Adana'da torbacı operasyonu: 5 kişi yakalandı, 1'i tutuklandı

Adana'nın iki ilçesinde "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 kişinin yakalandığı operasyonda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Polisler, merkez Seyhan ilçesindeki Uçak Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Selahattin Eyyübi ve Kiremithane Mahallelerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, şüpheliler A.I. (37), K.A. (21), U.E. (25), İ.E. (29) ve E.K. (37) gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2,3 gram sentetik kannabinoid, 40 uyuşturucu hap ile 3,40 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Buradan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E. ve E.K. savcılıkça ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan A.I. tutuklandı, K.A. ve U.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 08:56
  1. Adana
  2. torbacı
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  4. Seyhan
  5. Uçak Mahallesi
  6. Yüreğir
  7. Selahattin Eyyübi
  8. Kiremithane
  9. operasyon

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