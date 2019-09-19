Adana'da "torbacı" operasyonu! 2 tutuklama
Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.19 Eylül 2019 Perşembe 10:19
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi ile Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar bonzai ile esrar ele geçirilen operasyonda, Birdal B. (32) ve İrfan O. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyesevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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