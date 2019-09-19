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Adana'da "torbacı" operasyonu! 2 tutuklama

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:19
Adana'da "torbacı" operasyonu! 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi ile Çukurova ilçesindeki Belediyeevleri Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bir miktar bonzai ile esrar ele geçirilen operasyonda, Birdal B. (32) ve İrfan O. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyesevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:19
  1. Adana
  2. torbacı operasyonu
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  4. nöbetçi sulh ceza hakimliği
  5. Çukurova ilçesi
  6. Şehit Duran Mahallesi
  7. Belediyeevleri Mahallesi
  8. bonzai
  9. Esrar

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