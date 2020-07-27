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Aktüel

Adana'da terör uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-07-27 01:26:02 -
Adana'da terör uygulaması

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince kent merkezinde terör uygulaması yapıldı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi ve Saydam Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama gerçekleştirildi.

Ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptıkları denetimlerde özel hareket polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

153 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılan uygulamada, 62 araç da kontrol edildi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı.



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