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Adana'da terör soruşturması: 23 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:22
Adana'da terör soruşturması: 23 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen 23 şüphelinin adresini tespit etti.

Kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyon düzenlendi.

Çok sayıda doküman ele geçirildi

Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda doküman ile dijital malzeme ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:22
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