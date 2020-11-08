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Aktüel Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:47:26 -
Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 3 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda terör propagandası yaptığı tespit edilen H.Y, Ö.K. ve M.Ö, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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