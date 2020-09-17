  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:55:34 -
Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.H. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın El Kaide terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği, Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı ve eylem ve faaliyetlerini yürüttüğünü belirtti.

Sanığın kendini gizlemek için ''Ebu Mahmud'' kod adını kullandığını ifade eden savcı, bu nedenle H.H'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık H.H. ise Suriye'de terör örgütü El Kaide içinde faaliyette bulunmadığını iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından, sanık H.H'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?
Gündem

Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşlı bir adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye destek çıktıktan sonra paylaşımlarını silen CHP Parti Meclis Üyesi..
Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti
Dünya

Fransa bu kez şaşırttı! Türkiye'ye teslim etti

Fransa, 2006 senesinde kaçak yollarla ülkeye gelen PKK'lı terörist Mehmet Yalçın'ı Türkiye'ye teslim etti.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı