Adana'da terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan E.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından zanlı E.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık E.E. 2014 yılında Suriye'de bulunduğu bölgenin DEAŞ terör örgütü tarafından kontrol edildiğini belirterek ''Ben terör örgütü üyesi Abu Ahmed isimli kişi aracılığıyla DEAŞ terör örgütünün işlettiği demir ve bakır eritme işinde çalıştım. Bu iş karşılığında örgüt bana maaş veriyordu. Ben örgüt içerisinde dini eğitim aldım. Örgüt kamplarındaki askeri ve silahlı eğitimlere katılmadım. Beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Şüphelinin DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten örgüt üyelerine, örgütün amaçlarını ve ideolojisini benimsetmek amacıyla şeri dersler adı altında eğitim aldığı belirtilen iddianamede E.E'nin dijital materyallerinde, terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın ve örgütsel nitelikte dokümanın tespit edildiği belirtildi.

İddianamede sanık E.E'nin, terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedilerek üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.