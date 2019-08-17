0553 313 94 23

Adana'da terör örgütü DAEŞ'lilerden eylem hazırlığı

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon kapsamında aranan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerden eylem arayışında oldukları öne sürülen ikisi tutuklandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:33
Adana'da terör örgütü DAEŞ'lilerden eylem hazırlığı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aranan H.Ö. ve A.T'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Bu arada, operasyona ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı. Polis ekiplerinin, şüphelilerden Suriye uyruklu 'Ebu Mücahit' kod adlı Ahmet A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Ali Can A. ile buluşup terör örgütü adına merkez Yüreğir ilçesinde faaliyet yürüttüklerini tespit etmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlattığı öğrenildi.

BOMBALI EYLEM ARAYIŞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan takip sonucu bombalı ya da silahlı eylem arayışında oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendiği, Ahmet A. ile Ali Can A.'nın yanı sıra kendilerine yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen H.B, H.Ö. ve A.T. 'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, daha önce terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de çatışmalara katıldığı belirtilen Ahmet A'nın Türkiye'deki olası eylem sonrası Ali Can A. tarafından yurt dışına çıkarılmasının planlandığı iddia edildi.

Şüphelilerden A.T, emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet A. ve Ali Can A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheliler Ahmet A, Ali Can A. ve H.B'yi gözaltına almıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:33
  1. Adana
  2. adana
  3. daeş
  4. terör örgütü
  5. operasyon
  6. gözaltı
  7. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’e üç yeni park
    1. İzmir’e üç yeni park
    2. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    3. Geçmişten yeterince ders almadık! Hâlâ..
    4. Aşure günü ne zaman 2019?
    5. Akköprü deresine düşen inek itfaiye..
    6. (Özel) Kırkağaç kavununda ilk hasat..
    7. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği..
    8. Roman çocuklar, Venezuelalı sanatçı..
    9. ABD'de elektronik sigara alarmı
    10. Barajlar drone ile koruma altında
    11. Ahmet Davutoğlu ile hareket eden..
    12. KYK yurt ve burs başvuruları başladı..
    13. Takla atıp şarampole devrildi: 8 kişi..
    14. İzmir’de 202 kaçak göçmen yakalandı
    15. EGO Spor Kulübü’ndenBaşkent’te ilk..
    16. İlk hacı kafilesi yurda geldi
    17. Mersin’de 4. kattan düşen çocuk..
    18. Başkan Kayda: “Yeni dönemde Salihli..
    19. Kato Dağı piknik yeri oldu
    20. Malkara jandarmaya Üsteğmen Oktay Oğuz..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz