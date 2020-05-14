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Aktüel

Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Afrika üzerinden gelen sıcak hava Adana’da kendini hissettirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:26:29 -
Adana’da termometreler 41 dereceyi gösterdi

Afrika üzerinden gelen sıcak hava Adana’da kendini hissettirmeye başladı. Kentte bugün termometreler 41 dereceyi gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.00’te gölgede 36 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlendi.


Bazı vatandaşların gölgede dinlendikleri görülürken sokak hayvanları da parklardaki sulak alanlarda serinledi.


Vatandaşlar, sıcak havada dışarı mecburen çıktıklarını ancak Adanalı oldukları için sıcağa alışık olduklarını ifade etti.


Adana’da hava sıcaklığı yarın 38, cumartesi 40, pazar, pazartesi ve salı günü 41 derece olacak.

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