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Aktüel

Adana'da tefecilik operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:01:16 -
Adana'da tefecilik operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekip, şüphelilere ait 21 iş yeri ve ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 355 bin 120 lira, 13 POS cihazı, 67 kredi kartı, çok sayıda slip ve fatura koçanı, 4 doldurulmuş senet, 200 boş senet, 12 alacak notlarının yazılı olduğu ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların, POS cihazlarıyla ödeme güçlüğü çeken kişiler için kredi kartlarından komisyon karşılığı çekim yaptıkları iddia ediliyor.


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