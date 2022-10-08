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Yerel Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yerel

Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarladan ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 15:16:00 -
Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde, tarladan ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Aydınlı Mahallesi'nde tarlada başlayan anız yangını ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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