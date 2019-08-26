Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı Adana'da kadın yüzü heykelini satmaya çalışan iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde iki kişinin tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın yüzü figürlüheykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini belirledikleri şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreste yapılan aramada 41 santimetre yüksekliğinde üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeli ele geçirildi. Heykel, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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