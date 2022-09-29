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Yerel Adana'da sürücünün otomobilini, telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Yerel

Adana'da sürücünün otomobilini, telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Adana'da sürücünün otomobilini, cep telefonunu ve 450 lirasını gasbeden biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 10:03:00 -
Adana'da sürücünün otomobilini, telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Merkez Çukurova ilçesinde Mehmet Resul D. (51), otomobiliyle seyir halindeyken yolda otostop yapan kadınla karşılaştı.

Mehmet Resul D, yolda kaldığını iddia eden kadını, onun yönlendirmesiyle Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ne götürdü.

Mehmet Resul D, aracını durdurduğu sırada yanına gelen iki kişi tarafından darbedildi, cep telefonu, 450 lirası ve otomobili gasbedildi. Kadın ile iki zanlı, gasbettikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

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