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Aktüel Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:12:41 -
Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, Suriyeli ikiz kardeşleri bıçaklayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde çalıştıkları terzideki mesailerini bitirip evlerine giden Suriyeli 22 yaşındaki ikizler Eymen ve İsa El Abacı'nın yanına tanımadıkları 2 kişi geldi.

İkizlerden sigara isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt aldıktan sonra saati sordu.

Zanlılar, saatlerinin olmadığını söyleyen iki kardeşi bıçakla kollarından yaralayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbedip kaçtı.

Yaralı ikizler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların Hürriyet Mahallesi'ne kadar gittiğini tespit etti.

Ekipler, Müslüm G. (18) ve Muhammet Can Ö. (18) olduğunu belirlediği şüphelileri evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların olayın ardından 600 liraya sattığı belirlenen cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kardeşin bıçaklanıp gasbedilmesi yer alıyor. Çevredeki vatandaşların şüphelileri engellemeye yönelik bir müdahalede bulunmaması da görüntüye yansıyor.


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