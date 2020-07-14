  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

Sanığın ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:29:56 -
Adana'da Suriye uyruklu DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık W.K. ile avukatı katıldı.

Duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık W.K, ''DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Ben Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katılmadım. Örgüt kamplarında bulunmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanığın hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık W.K'nin tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada etki edebilecekleri delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı