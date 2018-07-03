Adana'da suç örgütüne operasyon: 8 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurup haksız kazanç sağladığı ve vatandaşlar üzerinde baskı kurduğu ileri sürülen çeteye şafak vakti operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı olarak 20 adrese 250 polisle yaptığı baskında 3'ü kadın 8 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Suç örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.