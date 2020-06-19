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Aktüel

Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:52:36 -
Adana'da su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan engelli kadını dalgıçlar kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da, sağanak nedeniyle alt katları su basan hastanede mahsur kalan bedensel engelli kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel hastanede tedavi gören 65 yaşındaki hasta, giriş katları su basınca panikle bodrum kata sığındı.

Sel sularının kapattığı bodrumda mahsur kalan kadın için hastaneye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suyla dolan kata giren itfaiyenin dalgıç ekibi, uzun uğraşlar sonucunda engelli hastayı kurtardı.

Kadın, kontrol için çevredeki bir hastaneye götürüldü.


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