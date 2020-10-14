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Aktüel Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:32:19 -
Adana'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin sosyal medyadaki hesabını çalarak arkadaşlarını dolandırdığı öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini, dolandırdığı kişilerin paralarını çektiği bankanın güvenlik kameralarından belirledi.

Zanlılar, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

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