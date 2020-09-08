Adana'da sokakta silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan Rohat Kardaş (20) kaldırıldığı hastanede dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı..

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda silah kullandığı öne sürülen şüpheliler Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) ve bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Şehmuz Y. (21) ve Ömer S. (18) ile maktulün arkadaşları Mehmet A.(20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D’yi (33) operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Husumetli tarafların aralarındaki anlaşmazlığı görüşmek için randevulaşıp buluştuğu ve bu sırada olayın yaşandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar çelik yelek giydirilip, özel harekat ekiplerinin de olduğu çok sayıda polisle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Dilyan Ö, Umut T, Uğur M, Ramazan K. ve Hüseyin M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 gün önce başından vurulan Rohat Kardaş Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis, olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.